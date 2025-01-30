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Несколько фигуристов и тренеров попали в авиакатастрофу в США

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Пожарная машина в США
Пожарная машина в США. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating), которое приводит NBC News.

Пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

В US Figure Skating подтвердили, что в катастрофу попали "несколько членов нашего сообщества фигурного катания".

"Эти спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в Уичито. Мы потрясены этой невыразимой трагедией и храним память о семьях погибших в наших сердцах. Мы продолжим следить за ситуацией и опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления", — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появились данные о том, что на борту находились чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Владимир Наумов, которые работают в США тренерами. Эту информацию со ссылкой на источники публиковали РИА Новости Спорт, ТАСС и Sports.ru.

Также агентство ТАСС сообщило, что в авиакатастрофу попала бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Она также работает тренером в США.

Официальной информации о личностях погибших на момент публикации нет. Продолжаются поисково-спасательные работы на реке, в которую упал самолет после столкновения. NBC News отмечает, что мероприятия проходят в сложных погодных условиях.

Известно, что в катастрофе погибли не менее 18 человек. Всего на борту находились 64 человека, в вертолете были трое военнослужащих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2216544-neskolko-figuristov-i-trenerov-popali-v-aviakatastrofu-v-ssha/