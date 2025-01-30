Самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку в США

В США небольшой самолет столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона и упал в реку. На месте работают службы спасения, передает NUR.KZ.

Информация о происшествии появилась в аккаунте соцсети Х противопожарной службы реагирования на чрезвычайные ситуации округа Колумбии.

В сообщении подтверждается информация о падении самолета в реку Потомак-ривер. Пожарные на месте, сообщает ведомство.

The New York Times сообщает, что падение произошло вследствие столкновения самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом.

Судя по информации в аккаунте соцсети Х авиакомпании American Airlines, в ситуации пострадал самолет, следовавший из Канзаса в Вашингтон.

По данным сайта American Airlines, самолет Bombardier CRJ700 рассчитан на 65 мест.

Аэропорт имени Рейгана Вашингтона (DCA) сообщает в соцсети Х о приостановке всех рейсов на посадку и прилет, и работе служб спасения.

Новостные каналы и пользователи в соцсети Х размещают информацию о происшествии.

Напомним, ранее 28 января в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Air Busan, пассажиры воздушного судна были экстренно эвакуированы.

В начале января в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Погибли два человека, 10 были госпитализированы с места ЧП, еще 8 эвакуированы, но в медицинской помощи не нуждались.

До этого в декабре в турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы и потерпел крушение. В результате катастрофы погибли 2 пилота, врач и медработник.