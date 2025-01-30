"Никто не выжил": Трамп прокомментировал падение самолета в реку в США

В Вашингтоне прошла пресс-конференция президента США Дональда Трампа по поводу произошедшей сегодня трагедии - падению самолета в реку. Трамп сказал, что в катастрофе никто не выжил, передает NUR.KZ.

Президент США начал пресс-конференцию с минуты молчания в знак выражения скорби из-за произошедшей трагедии. Комментируя ситуацию, он заявил, что в авиакатастрофе никто не выжил, отметив, что при крушении погибли не только американские граждане.

"Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке, и в России. Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль", - сказал Трамп.

Причина столкновения пассажирского самолета с армейским вертолетом, по словам Трампа, до сих пор остается неизвестной.

Трамп также сказал, что США связались с Россией по поводу передачи тел погибших в крушении россиян.

Напомним, пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

Начальник пожарной службы и скорой помощи Джон Доннелли ранее уже предположил, что никто не выжил во время инцидента. "На данный момент я не думаю, что мы найдем выживших", - сказал он несколько часов назад.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Также в СМИ появились данные о том, что на борту находились чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Владимир Наумов, которые работают в США тренерами.

Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.