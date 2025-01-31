Найдены черные ящики упавшего в реку в США самолета

В США удалось обнаружить черные ящики пассажирского самолета, упавшего в реку после столкновения с вертолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники, самописец полетных данных и бортовой речевой самописец, известные как черные ящики, были обнаружены среди обломков упавшего самолета American Airlines.

Сейчас оба черных ящика направлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте.

Сообщается также, что водолазы уже прекратили поиск тел в реке Потомак - предполагается, что они извлекли тела всех жертв, не перемещая фюзеляж.

По данным издания, на данный момент обнаружено около 40 тел, включая по крайней мере одного военнослужащего из армейского вертолета.