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Найдены черные ящики упавшего в реку в США самолета

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Машины экстренных служб у берега реки Потомак
Машины экстренных служб у берега реки Потомак. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

В США удалось обнаружить черные ящики пассажирского самолета, упавшего в реку после столкновения с вертолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники, самописец полетных данных и бортовой речевой самописец, известные как черные ящики, были обнаружены среди обломков упавшего самолета American Airlines.

Сейчас оба черных ящика направлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте.

Сообщается также, что водолазы уже прекратили поиск тел в реке Потомак - предполагается, что они извлекли тела всех жертв, не перемещая фюзеляж.

По данным издания, на данный момент обнаружено около 40 тел, включая по крайней мере одного военнослужащего из армейского вертолета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216777-naydeny-chernye-yashchiki-upavshego-v-reku-v-ssha-samoleta/