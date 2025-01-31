Найдены черные ящики упавшего в реку в США самолета
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В США удалось обнаружить черные ящики пассажирского самолета, упавшего в реку после столкновения с вертолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.
Как сообщает издание, ссылаясь на источники, самописец полетных данных и бортовой речевой самописец, известные как черные ящики, были обнаружены среди обломков упавшего самолета American Airlines.
Сейчас оба черных ящика направлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте.
Сообщается также, что водолазы уже прекратили поиск тел в реке Потомак - предполагается, что они извлекли тела всех жертв, не перемещая фюзеляж.
По данным издания, на данный момент обнаружено около 40 тел, включая по крайней мере одного военнослужащего из армейского вертолета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216777-naydeny-chernye-yashchiki-upavshego-v-reku-v-ssha-samoleta/