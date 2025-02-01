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Самолет упал на жилой квартал в США: есть погибшие, от взрыва пострадали дома (видео)

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Место крушения
Место крушения. Кадр из видео: x.com/HexdlineNews

Медицинский самолет с 6 людьми на борту потерпел крушение в Филадельфии, США, разбившись возле торгового центра. От взрыва пострадали дома и автомобили, передает NUR.KZ.

Новоназначенный министр транспорта США Шон Даффи на своей странице в соцсети Х сообщил, что самолет Learjet 55 разбился после вылета из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии. На борту находились шесть человек.

The New York Times уточняет, что самолет потерпел крушение возле торгового центра - на месте падения воздушного судна произошел сильный пожар, охвативший автомобили и дома.

Воздушная санитарная служба Jet Rescue, которой принадлежит самолет, сообщила, что в момент крушения на борту находились четыре члена экипажа, а также один ребенок и один сопровождающий.

"У нас нет информации о выживших, и, судя по интенсивности пламени, обломкам и виду крушения, мы сомневаемся, что кто-то выжил", - заявил журналистам издания представитель службы скорой помощи Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.

Новостные каналы и пользователи соцсети Х размещают фото и видео с места происшествия.

Напомним, ранее 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Позже появилось официальное подтверждение, что в авиакатастрофе погибли российские чемпионы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали в США тренерами.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет. Спецслужбам удалось извлечь тела 40 жертв, работы по поиску остальных тел продолжаются.

На месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров и еще одно новое видео, снятое очевидцем происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217099-samolet-upal-na-zhiloy-kvartal-v-ssha-ot-vzryva-postradali-doma-i-avtomobili-video/