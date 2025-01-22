На Трампа подали в суд в первый же день работы

На президента США Дональда Трампа подали в суд сразу несколько организаций из-за указов, принятых после его инаугурации, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Первый иск против вступившего в должность президента США Трампа подал профсоюз работников Национального казначейства, представляющий государственных служащих США из 37 агентств и департаментов.

В организации заявили, что подписанный Трампом указ об упрощении процедуры увольнения высокопоставленных государственных служащих противоречат намерениям законодателей, поскольку конгресс США установил "права на надлежащую правовую процедуру" для федеральных кадровых служащих.

"Указ радикально изменит государственную службу, существенно увеличив количество и тип сотрудников, которые относятся к новой категории исключенных служащих и подвергаются риску увольнения без права на апелляцию", — говорится в иске.

В Белом доме на это заявили, что иск "подан демократами" и "администрация Трампа готова противостоять им в суде".

Еще один иск подан из-за указа, отменяющего предоставление гражданство США по праву рождения. Его подали Американский союз защиты гражданских свобод, Фонд правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund и Азиатский юридический совет.

Третий иск, как пишет РБК, подготовила юридическая фирма National Security Counselors. В иске к новой администрации утверждается, что создание Департамента эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого предпринимателем Илоном Маском и республиканцем Вивеком Рамасвами, нарушает закон США 1972 года, требующий проверки конфликта интересов, идеологического баланса и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом. Закон требует соблюдать определенные требования раскрытия информации, найма сотрудников и других практик.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Как прошло мероприятие, можно почитать и посмотреть здесь.

Трамп официально принес присягу и вернулся в Белый дом. Начав свою инаугурационную речь, он пообещал "поставить Америку на первое место".

Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

Корреспонденты NUR.KZ также собрали главное из инаугурационной речи Дональда Трампа, почитать можно тут.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил Трампа с вступлением в должность.