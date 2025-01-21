Трамп не стал класть руку на Библию, принося присягу на инаугурации (видео)
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп на инаугурации не стал класть левую руку на Библию в соответствии с традицией. На это обратило внимание издание РИА Новости, передает NUR.KZ.
Как пишет издание, ссылаясь на трансляцию инаугурации, Библию рядом с президентом по традиции держит первая леди, в данном случае это Мелания Трамп. Однако она на пару секунд задержалась из-за столпотворения вокруг президента, а председатель Верховного суда США Джон Робертс начал приведение к присяге, не дожидаясь ее.
Робертc попросил Трампа поднять правую руку, Мелания впоследствии подошла к своему мужу, держа семейную Библию и Библию Авраама Линкольна, однако он не стал класть на них левую руку. Церемония проходила в Капитолии.
В соответствии с конституцией США, президенту для официального вступления в должность требуется только произнести клятву. На своей первой инаугурации в 2017 году Трамп положил левую руку на Библии, их держала Меланья.
При этом Трамп не стал первым президентом США, кто не использовал Библию во время присяги - среди них Калвин Кулидж, Теодор Рузвельт и Джон Куинси Адамс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213484-tramp-ne-stal-klast-ruku-na-bibliyu-prinosya-prisyagu-na-inauguracii-video/