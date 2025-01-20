Трамп после инаугурации: Золотой век Америки начинается прямо сейчас
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Избранный президент США Дональд Трамп в Капитолии после принесения присяги начал свою инаугурационную речь, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Теперь уже официально 47-й президент Дональд Трамп выступает с инаугурационной речью. Он пообещал "поставить Америку на первое место".
"Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - заявил президент.
Он сказал, что возвращается в качестве 47-го президента "уверенный и оптимистичный, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха".
По словам Трампа, страна в настоящее время находится в упадке. Он раскритиковал систему образования и здравоохранения, и поклялся принести изменения "очень быстро".
Также президент раскритиковал администрацию Байдена.
"Сейчас у нас есть правительство, которое не может справиться с простым кризисом у себя дома, и в то же время сталкивается с целым рядом катастрофических событий за рубежом", — заявил Трамп.
Он затронул тему иммиграции - по его словам, правительство США не в состоянии защитить своих граждан, но при этом предоставляет убежище преступникам.
После чего Трамп заявил, что сегодняшний день, 20 января 2025 года, является "Днем освобождения", и выразил надежду, что недавние президентские выборы запомнятся "как величайшие и самые значимые выборы в истории нашей страны".
Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация проходит в Вашингтоне. Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.
После принесения присяги Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь, произошедшую в июле прошлого года. "Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил он.
Также он объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, пообещал экстрадировать из США миллионы мигрантов и поставить американский флаг на Марсе.
Добавим, ранее в своей речи перед инаугурацией Трамп пообещал отменить все "глупые и радикальные" указы Байдена.
"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Кто-то сказал: "Сэр, не подписывайте так много за один день, давайте сделаем это в течение нескольких недель". Я сказал: "Черта с два мы сделаем это в течение нескольких недель". Мы подпишем их в самом начале. Мы сделаем это завтра", - заявил Трамп.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213388-zolotoy-vek-ameriki-nachinaetsya-pryamo-seychas-tramp-nachal-svoyu-inauguracionnuyu-rech/