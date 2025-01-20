Инаугурация Дональда Трампа: онлайн-трансляция церемонии

Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступает новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация проходит в Вашингтоне, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп вновь принимает присягу как президент Соединенных Штатов Америки. Из-за холодов церемония инаугурации проходит в Ротонде Капитолия.

Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social написал, что не хочет подвергать риску переохлаждения своих сторонников, участников инаугурации и тех, кто будет обеспечивать ее безопасность.

День инаугурации включает официальную церемонию принятия присяги, музыкальные выступления, праздничный парад и ряд официальных балов.

На инаугурации присутствуют члены семей Трампа и Вэнса и уходящие с должностей Байден и вице-президент Камала Харрис со своими супругами. Кроме того, ожидается, что инаугурацию посетят экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший с женой Лорой.

На церемонию Трамп также пригласил лидеров нескольких государств. Традиционно главы стран не присутствовали на инаугурации американских президентов из соображений безопасности. Однако в этот раз некоторые лидеры, в частности, президент Аргентины Хавьер Милей, заявили, что примут приглашение Трампа.

Трамп и его избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс принесут присягу. После этого Трамп выступит с инаугурационной речью.

Согласно программе, далее состоится официальное прощание с 46-м президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

После торжеств Дональд Трамп пойдет в президентскую комнату в Конгрессе США для церемонии подписания первых указов и назначений на должности в своей администрации.

Видеотрансляцию мероприятия можно посмотреть на нашем сайте.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре прошлого года. Однако, в соответствии с законодательством США, новоизбранный президент официально вступает в должность спустя несколько месяцев после выборов.

Для Трампа это уже второй президентский срок. Впервые он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

Во время выборов президента США в 2020 году Байден одержал победу над Трампом. При этом победа первого стала возможной благодаря результатам в округе Уэйн – действующий американский лидер тогда получил 587 074 голоса по сравнению с 264 149 голосами Трампа. Экс-президент США попытался отменить результаты выборов посредством судебных исков и с помощью Коллегии выборщиков, но у него не получилось.

Возвращение Трампа на пост президента стало результатом его победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.