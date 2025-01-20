Дональд Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп принес присягу президента США и начал свой четырехлетний срок главы Белого дома, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп, избранный президентом США, официально принес присягу как 47-й президент США и вернулся в Белый дом.

Официальная присяга звучит так: "Я клянусь исполнять обязанности президента Соединенных Штатов верно и защищать Конституцию Соединенных Штатов насколько смогу, сохранять и защищать ее."

Также вице-президент Джей Ди Вэнс принес присягу и вступил в должность.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре прошлого года. Однако, в соответствии с законодательством США, новоизбранный президент официально вступает в должность спустя несколько месяцев после выборов.

Для Трампа это уже второй президентский срок. Впервые он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.