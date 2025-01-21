В отношении администрации Байдена проведут расследование по указу Трампа

Дональд Трамп поручил Министерству юстиции и Управлению национальной разведки начать широкомасштабные расследования против администрации Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Трамп подписал два указа, касающихся расследований против чиновников из администрации теперь уже бывшего президента США Джо Байдена. Минюсту и управлению нацразведки поручено начать широкомасштабные расследования "цензуры свободы слова" и "превращения правоохранительных органов и разведывательных служб в оружие со стороны администрации Байдена".

"В совокупности эти два указа отражают неоднократные обещания Трампа во время его предвыборной кампании преследовать, по его мнению, ненадлежащие попытки администрации Байдена осуществлять уголовное преследование его союзников или других республиканцев", - говорится в материале.

В одном из указов говорится, что предыдущая администрация вела систематическую кампанию против своих политических оппонентов, используя юридическую силу многочисленных федеральных правоохранительных органов.

Напомним, до инаугурации Трамп пообещал отменить все "глупые и радикальные" указы Байдена.

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Кто-то сказал: "Сэр, не подписывайте так много за один день, давайте сделаем это в течение нескольких недель". Я сказал: "Черта с два мы сделаем это в течение нескольких недель". Мы подпишем их в самом начале. Мы сделаем это завтра", - заявил Трамп.

А после инаугурации Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена.