"Золотой век Америки начинается прямо сейчас". Как прошла инаугурация Трампа (фото)

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Вместе с ним к присяге был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс. Вскоре Трамп должен подписать первые указы, которые в своей инаугурационной речи он назвал историческими.

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Церемония инаугурации проходила в ротонде Капитолия в Вашингтоне. Впервые с 1985 года ее проведение перенесли внутрь здания из-за плохих погодных условий.

Трамп приехал на инаугурацию в одной машине с Джо Байденом. Ранее они в сопровождении своих жен Джилл Байден и Мелании Трамп приняли участие в традиционном чаепитии уходящего президента и его преемника в Белом доме.

При этом четыре года назад Трамп отказался от этого мероприятия и вообще не участвовал в церемонии инаугурации Байдена. Для Байдена же «очень важно чтить традиции», пояснил CNN один из чиновников уходящей администрации.

На церемонию инаугурации Трампа приехали бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с супругами, а также Барак Обама (без супруги).

Поддержать Трампа пришли также его соратники и члены семьи.

Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший. Фото: Shawn Thew-Pool/Getty Images

Помимо политиков, в мероприятии участвовали главы крупнейших технологических компаний, в том числе гендиректор Apple Тим Кук, основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, соучредитель Meta Platforms Марк Цукерберг и, конечно же, активный сторонник Трампа, гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск (последние трое занимают первые места в списке богатейших людей мира).

Джефф Безос, Сундар Пичай и Илон Маск. Фото: Saul Loeb-Pool/Getty Images

Традиционно крупные корпорации в США жертвуют значительные суммы на инаугурации президентов. По данным The Washington Post, инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов.

Из мировых лидеров на инаугурацию приехали премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Обычно на инаугурации американских президентов зарубежных лидеров не приглашают вообще.

Президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Saul Loeb-Pool/Getty Images

Началась церемония инаугурации с молитвы, произнести которую Трамп пригласил влиятельного американского проповедника, главу благотворительной баптистской организации «Сума самаритянина» Франклина Грэма.

Первым клятву принес вице-президент Джей Ди Вэнс. Вице-президент США должен исполнять обязанности президента в случае его кончины, отставки или отречения от должности.

Затем клятву произнес сам Трамп. Принял у него присягу глава Верховного суда США, Джон Робертс. В этот момент рядом с Трампом стояла его жена Мелания, которая держала перед ним Библию.

После этого Трамп выступил с инаугурационной речью. В ней он заявил, что вскоре подпишет ряд указов «исторического характера».

В частности, заявил Трамп, он собирается ввести режим чрезвычайного положения на границе США и Мексики, объявить наркокартели террористическими организациями, переименовать Мексиканский залив в Американский и признать в США «только два пола — мужской и женский».

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру», — заявил Трамп.

Затем вступление Трампа в должность президента США приветствовали религиозные деятели: раввин Ави Берман, пастор харизматической церкви в Детройте Лоренцо Сьюэлл и католический священник из Квинса Фрэнк Мэн.

Оперный тенор Кристофер Маккио исполнил гимн США, после чего Трамп отправился в специальный кабинет в Капитолии. В это время из Белого дома начали вывозить вещи Джо Байдена и его семьи.

Возле Капитолия Джо Байдена и его жену встретил вертолет, который должен доставить их к президентскому борту №1, на котором они улетят из Вашингтона. Трамп и Вэнс помахали им на прощание. Их ожидают еще на праздничном ланче и трех балах.