"Остановим все войны": что Трамп пообещал американцам в день инаугурации

Сегодня, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп принял присягу. О том, что он пообещал американцам в своей инаугурационной речи, читайте в материале NUR.KZ.

Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация прошла в Вашингтоне. Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

Дональд Трамп, избранный президентом США, официально принес присягу как 47-й президент США и вернулся в Белый дом.

Начав свою инаугурационную речь, он пообещал "поставить Америку на первое место".

"Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - заявил Трамп, отметив, что возвращается на пост президента "уверенный и оптимистичный".

После этого Трамп раскритиковал систему образования и здравоохранения в США, назвал правительство Байдена слабым и неспособным "справиться с простым кризисом у себя дома", и назвал день своего вступления в должность "Днем освобождения".

Комментируя попытку покушения на его жизнь, произошедшую в июле прошлого года, Трамп заявил, что "остался жив не просто так". "Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - сказал он.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал положить конец политике, направленной на попытки внедрения расы и гендера во все аспекты общественной и частной жизни.

"С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского", - заявил Трамп.

Он объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, заявив, что начинается "процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли". А также объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки.

Также новоизбранный президент Америки пообещал вернуть Панамский канал под контроль США, а еще - поставить "звездно-полосатый флаг" на Марсе, что вызвало улыбку и аплодисменты Илона Маска.

Кроме того, Дональд Трамп изложил свое видение того, как он будет восстанавливать Америку и что он считает идентичностью страны.

"Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым", — сказал он.

И добавил, что хочет оставить после себя наследие "миротворца и объединителя", одновременно создавая "самую сильную армию, которую мы когда-либо видели".

Еще Трамп пообещал немедленно начать перестройку торговой системы США: "облагать пошлиной и налогом иностранные государства, чтобы обогатить наших граждан". А также " положить конец "зеленому курсу" и отменить мандат на электромобили, "спасая автомобильную промышленность".

Также президент США заявил, что объявляет "чрезвычайное положение в сфере энергетики" с целью снижения цен на энергоносители, что являлось одним из его ключевых предвыборных обещаний.

Отметим, что во время своей инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину.