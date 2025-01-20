Токаев поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му Президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность главы государства на инаугурации, прошедшей 20 января в Вашингтоне.
"В послании выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и США в сферах энергетики, ядерного нераспространения и международной безопасности", - говорится в Телеграм-канале Акорды.
Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация прошла в Вашингтоне.
Дональд Трамп, избранный президентом США, официально принес присягу как 47-й президент США и вернулся в Белый дом. Начав свою инаугурационную речь, он пообещал "поставить Америку на первое место".
Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.
Корреспонденты NUR.KZ также собрали главное из инаугурационной речи Дональда Трампа, почитать можно тут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2213447-tokaev-napravil-telegrammu-pozdravleniya-47-mu-prezidentu-ssha-donaldu-trampu/