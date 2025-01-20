Токаев поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му Президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность главы государства на инаугурации, прошедшей 20 января в Вашингтоне.

"В послании выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и США в сферах энергетики, ядерного нераспространения и международной безопасности", - говорится в Телеграм-канале Акорды.

Сегодня, 20 января 2025 года, в должность официально вступил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Торжественная инаугурация прошла в Вашингтоне.

Дональд Трамп, избранный президентом США, официально принес присягу как 47-й президент США и вернулся в Белый дом. Начав свою инаугурационную речь, он пообещал "поставить Америку на первое место".

Видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

Корреспонденты NUR.KZ также собрали главное из инаугурационной речи Дональда Трампа, почитать можно тут.