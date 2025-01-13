Зеленский показал видео допроса пленных из КНДР и предложил обмен

Владимир Зеленский в своих соцсетях опубликовал видео допроса нескольких военнопленных из КНДР, которые заявили, что не знали, что воюют против Украины, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского появилось видео, на котором, по его словам, запечатлен допрос военнопленных из КНДР. Диалог с переводчиком происходит на украинском и корейском языках, но на видео наложены субтитры.

Во время допроса пленных спрашивали, знали ли они, где находятся, а также осознавали ли они, что воюют против Украины. В ответ северокорейские граждане сообщили, что они не знали, где находятся, а командиры сказали им, что они направлены на тренировку. На вопрос о том, знают ли их родные, где они находятся, пленные ответили отрицательно.

В описании к видео Зеленский отметил, что в будущем будут и другие военнопленные из Северной Кореи и назвал это "вопросом времени".

"Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России", - написал Зеленский.

Напомним, по данным Русской службы BBC, сообщения об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии появились в октябре 2024 года.

После этого разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне. Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию. Кроме того, президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

После этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область, назвав такой политический ход "опасным расширением конфликта". Позже по этом поводу высказался и Джо Байден, который призвал наносить удары по северокорейским военным, если они окажутся в Украине.

В ноябре КНДР впервые подтвердила оказание военной помощи России. В декабре Русская служба Би-би-си сообщала о том, как воюют военные из КНДР в России и будут ли дезертировать.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом, назвал его самым близким другом и пожелал, чтобы "2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут одолевать неонацистов и завоевывать великую победу".