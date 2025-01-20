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СМИ: Трамп поручил организовать ему разговор с Путиным

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Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать ему телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после его приведения к присяге, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Авторы статьи со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки завершить войну в Украине.

Команда Трампа по национальной безопасности начала работать над телефонным разговором с Путиным несколько недель назад. Пока неизвестно, определена ли дата.

Также Швейцария и Сербия заявили о готовности принять гостей для проведения переговоров.

Напомним, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В январе избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", — добавил Трамп, имея в виду войну в Украине, которую он неоднократно обещал закончить, но не уточнял, как именно планирует это сделать.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213123-smi-tramp-poruchil-organizovat-emu-razgovor-s-putinym/

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