СМИ: Трамп поручил организовать ему разговор с Путиным
Опубликовано:
Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать ему телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после его приведения к присяге, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Авторы статьи со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки завершить войну в Украине.
Команда Трампа по национальной безопасности начала работать над телефонным разговором с Путиным несколько недель назад. Пока неизвестно, определена ли дата.
Также Швейцария и Сербия заявили о готовности принять гостей для проведения переговоров.
Напомним, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.
После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".
В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.
Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.
В январе избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", — добавил Трамп, имея в виду войну в Украине, которую он неоднократно обещал закончить, но не уточнял, как именно планирует это сделать.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213123-smi-tramp-poruchil-organizovat-emu-razgovor-s-putinym/