Трамп помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия заложниками и заявил, что все они будут полностью помилованы.

Телеканал отмечает, что среди помилованных и те, кто получил сроки за тяжкие преступления, такие как нападение на полицию и уничтожение имущества.

После штурма Капитолия в январе 2021 года Минюст США предъявил обвинения 1580 участникам протестов. Около 55% из них были делами о легких правонарушениях, а 45% — делами о тяжких преступлениях.

Кроме того, более десятка обвиняемых получат смягчение наказания, которое сократит или отменит их приговоры.

"Честно говоря, мы надеемся, что они выйдут на свободу сегодня вечером", — заявил Трамп.

Напомним, в 2020 году Дональд Трамп отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования сфальсифицированы. 6 января 2021 года толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия, где конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов.

В результате беспорядков пятеро погибли, 140 полицейских пострадали. В 2023 году суд в Вашингтоне признал виновными в мятеже четверых членов праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys), которые считали себя "солдатами Трампа". Лидера группировки приговорили к 22 годам тюрьмы.

В 2022 году Дональд Трамп заявил, что помилует участников штурма Капитолия, если победит на следующих президентских выборах.