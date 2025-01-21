Госсекретарем США назначен выступавший за отмену "рычагов давления" на Казахстан Марко Рубио

Сенат США в понедельник утвердил сенатора-республиканца Марко Рубио на пост главы Государственного департамента, передает NUR.KZ со ссылкой на "Голос Америки".

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Большинство из 100 сенаторов поддержали кандидатуру Рубио. Он стал первым американцем латиноамериканского происхождения, занявшим пост главного дипломата страны.

Родившийся во Флориде 53-летний сенатор в прошлом выступал за жесткую внешнюю политику в отношении геополитических противников США, включая Китай, Иран и Кубу.

За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы они более тесно соответствовали взглядам Трампа. Трамп обвинял предыдущих президентов в том, что они втягивали США в дорогостоящие и бесполезные войны, и настаивал на менее интервенционистской внешней политике.

Рубио предупредил во время слушаний по его утверждению в должности, что США должны изменить курс, чтобы избежать большей зависимости от Китая.