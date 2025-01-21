Госсекретарем США назначен выступавший за отмену "рычагов давления" на Казахстан Марко Рубио
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Сенат США в понедельник утвердил сенатора-республиканца Марко Рубио на пост главы Государственного департамента, передает NUR.KZ со ссылкой на "Голос Америки".
Большинство из 100 сенаторов поддержали кандидатуру Рубио. Он стал первым американцем латиноамериканского происхождения, занявшим пост главного дипломата страны.
Родившийся во Флориде 53-летний сенатор в прошлом выступал за жесткую внешнюю политику в отношении геополитических противников США, включая Китай, Иран и Кубу.
За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы они более тесно соответствовали взглядам Трампа. Трамп обвинял предыдущих президентов в том, что они втягивали США в дорогостоящие и бесполезные войны, и настаивал на менее интервенционистской внешней политике.
Рубио предупредил во время слушаний по его утверждению в должности, что США должны изменить курс, чтобы избежать большей зависимости от Китая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213481-gossekretarem-ssha-naznachen-vystupavshiy-za-otmenu-rychagov-davleniya-na-kazahstan-marko-rubio/