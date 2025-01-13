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"Для сделки нужно стабилизировать фронт". Будущий советник Трампа призвал Украину снизить призывной возраст

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Украинские военные
Украинские военные. Иллюстративное фото: Olena Z / Getty Images

Американский конгрессмен Майк Уолтц, которого Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности, заявил, что для достижения какой-либо договоренности о прекращении войны в Украине необходимо стабилизировать линию фронта.

В интервью журналисту телекомпании ABC News Уолтц сказал, что одним из условий такой стабилизации должно стать снижение порога призывного возраста в Украине с тем, чтобы привлечь в ВСУ «сотни тысяч новых солдат».

«Одна из вещей, о которых мы будем просить украинцев… У них есть проблемы с живой силой. Они призывают 26-летних, а не 18-летних. Я не думаю, что многие это понимают, — заявил Уолтц. — Когда мы слышим о проблемах с моральным духом, когда мы слышим о проблемах на фронте… Понимаете, если украинцы попросили мир сделать все, чтобы отстоять демократию, то они тоже должны сделать все, чтобы отстоять демократию».

«Они, конечно же, отважно воевали, конечно же, благородно и стойко приняли бой, но эти проблемы с живой силой необходимо решить», — добавил Уолтц.

Многочисленные публикации западных СМИ указывали, что одной из главных причин недавних успехов российских войск на фронте является их значительное преимущество в живой силе.

По сведениям журналистов, представители администрации действующего президента США Джо Байдена уже призывали власти Украины снизить планку призывного возраста с нынешних 25 лет.

Но Владимир Зеленский в ответ на это неоднократно говорил, что главная проблема — в нехватке у ВСУ западного оружия, а не людей на фронте.

«Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет этому человеку или 30? Никакой нет разницы», — сказал он в середине декабря в ответ на вопрос о снижении мобилизационного возраста.

Зеленский также говорил, что только две из 14 бригад ВСУ, которые должны были тренироваться за рубежом, сумели получить необходимую подготовку — и это связанно именно с недостатком вооружений.

Что нужно для окончания войны

Ведущий телеканала ABC News также спросил у Уолтца, когда именно он ожидает заключения договора о прекращении войны.

Трамп ранее обещал, что горячая фаза конфликта будет завершена еще до его вступления в должность, он также говорил, что сможет положить войне конец в течение суток. Позже звучали слова о том, что договоренности стоит ожидать в течение полугода, на этой неделе будущий спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог также сказал, что хотел бы добиться этой цели в течение 100 дней.

Уолтц не ответил на вопрос журналиста о сроках перемирия, но уточнил, что это могло бы случиться «в любую минуту, в любой день», поскольку прекращение огня и стабилизация фронта являются условиями для заключения долгосрочного мира.

«Дело не только в оружии, боеприпасах или отправке чеков на новую помощь, — заявил Уолтц. — Дело в том, что нужно стабилизировать линию фронта, чтобы мы могли заключить какую-либо сделку».

Именно для стабилизации фронта Украина должна снизить призывной возраст, заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности.

В последние месяцы российские военные активно наступают на нескольких участках фронта в Донецкой области и постепенно берут под контроль новые территории. Хотя, по заявлениям западных экспертов и украинских военных, они несут большие потери, стабилизировать линию фронта ВСУ пока не удается. При этом признаков обвала украинской обороны пока нет, и продвижение армии РФ остается медленным.

Как в конце ноября объяснял наш военный обозреватель Илья Абишев, темпы продвижения российских войск заметно выросли с осени 2024 года. Но, по данным западных СМИ и американского Института изучения войны (ISW), при нынешних темпах армии РФ понадобится примерно год, чтобы добиться поставленной Кремлем цели занять всю территорию Донецкой области.

Что еще сказал Уолтц: переговоры с Путиным и возвращение украинских территорий

В ответ на вопрос журналиста ABC News о сроках будущей встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным Уолтц заявил, что подготовка к ней уже идет.

Уолтц не назвал возможные сроки и формат встречи, однако уточнил, что телефонные переговоры между Трампом и Путиным могут состояться «в течение ближайших дней или недель».

«С точки зрения президента Трампа, нельзя заключать сделку, если у вас нет никаких взаимоотношений и диалога с другой стороной. Мы точно установим это в ближайшие месяцы», — заявил Уолтц.

В пятницу газета Le Temps написала, что Швейцария готова стать местом для будущей встречи Трампа и Путина, если поступит соответствующий запрос. «После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно получают информацию о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, позволяющие установить мир», — подтвердил изданию официальный представитель МИД страны Николя Бидо.

Ранее Дональд Трамп, вступающий в должность президента США 20 января, заявил, что готовит встречу с Путиным, чтобы «положить конец этой войне». В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что конкретных планов по встрече президентов пока нет, хотя Москва приветствует желание Трампа вести диалог.

В отличие от Трампа, действующая администрация США отказывается вести официальные переговоры с Россией, настаивая, что любые контакты подобного рода должны предполагать участие Украины. Уолтц не сказал, планирует ли Трамп встречаться с Путиным без Зеленского.

Будущий советник Трампа по национальной безопасности также призвал закончить войну дипломатическими способами и заявил о нереальности планов Киева вернуть контроль над всей своей территорией.

«Все знают, что это должно решиться каким-то дипломатическим образом. Не думаю, что реалистично говорить, что мы выгоним всех российских военных изо всех без исключения уголков украинской земли, даже из Крыма, — сказал Уолтц. — Президент Трамп признал эту реальность, и мне кажется, что огромным шагом вперед стал тот факт, что весь мир признает эту реальность».

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210841-dlya-sdelki-nuzhno-stabilizirovat-front-budushchiy-sovetnik-trampa-prizval-ukrainu-snizit-prizyvnoy-vozrast/

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