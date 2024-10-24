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Путин впервые прокомментировал информацию о военных КНДР в России

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Vyacheslav Prokofyev/ POOL / AFPvia Getty Images

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Интерфакс.

Путин в ответ на соответствующий вопрос напомнил о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР.

"Сегодня, по-моему, ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи - это уже наше дело", - заявил он.

Также Путин прокомментировал информацию о нахождении северокорейских военных на территории России - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

"Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. (...)

Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, США", - говорит президент РФ.

Напомним, ранее разведка Южной Кореи объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Однако позже Северная Корея опровергла сообщения об отправке своих солдат в Россию для участия в войне против Украины, назвав такую информацию "необоснованными слухами".

Как писала Русская служба Би-би-си, на эти сведения отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178705-putin-prokommentiroval-informaciyu-o-nahozhdenii-voennyh-kndr-v-rossii/

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