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КНДР впервые подтвердила оказание военной помощи России

Опубликовано:

Военнослужащие КНДР
Военнослужащие КНДР. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Сегодня, 1 ноября, глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает российское издание, сегодня в ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве глава МИД КНДР Цой Сон Хи впервые официально подтвердила оказание Пхеньяном помощи России в военном конфликте в Украине.

"С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне.

Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - заявила глава МИД КНДР.

Сергей Лавров, открывая переговоры, также отметил, что отношения между двумя странами вышли на "качественно новый уровень" благодаря подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в котором содержится положение об оказании военной помощи.

"Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности, это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи", - сказал российский министр.

Однако ни одна из сторон, как пишет издание, не уточнила, в чем именно заключается сотрудничество и как конкретно власти КНДР помогают российской армии.

Напомним, по данным Русской службы BBC сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится все больше. Ранее "Интерфакс-Украина" и KyivPost заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября шесть северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на оккупированной территории Донбасса.

Отмечалось, что о прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск, сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала.

Позже разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

Не так давно президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

На днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область, назвав такой политический ход "опасным расширением конфликта".

Позже по этом поводу высказался и Джо Байден, который призвал наносить удары по северокорейским военным, если они окажутся в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182011-kndr-vpervye-podtverdila-okazanie-voennoy-pomoshchi-rossii/

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