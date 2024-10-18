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Новости русской службы Би-би-си

Южная Корея заявила, что КНДР уже начала отправку войск на войну в Украину. Что известно

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Военнослужащие КНДР
Военнослужащие КНДР. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину.

В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Эти данные подтверждаются и российским военным источником на Дальнем Востоке, который на этой неделе сообщил Русской службе Би-би-си, что часть северокорейских военных уже прибыла, и их разместили на военных базах под Уссурийском.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Брюсселе, говорил о 10 тысячах военных из КНДР, которые могут быть задействованы в войне.

Неназванные источники сообщили южно-корейским СМИ, что речь идет о примерно 12 тыс. военных.

Примерно такую же цифру недавно называл руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов: он утверждает, что подготовку к участию в войне в Украине в настоящее время на востоке России проходят около 11 тысяч северокорейских пехотинцев.

«Они будут готовы к 1 ноября», — заявил Буданов в интервью изданию The War Zone.

Буданов также сказал, что северокорейские войска будут использовать российское оборудование и боеприпасы. Первый отряд из 2600 военных, по его данным, может отправиться в Курскую область, часть которой была захвачена ВСУ в августе.

Кроме того, разведчики Южной Кореи утверждают, что офицеры-ракетчики с Севера уже находятся в зоне боевых действий и помогают россиянам применять северокорейские ракеты.

Спутниковые снимки

Южнокорейская разведка опубликовала несколько спутниковых снимков и фотографий, по ее мнению, доказывающих переброску северокорейских спецназовцев в Россию.

Южнокорейские разведчики также опубликовали снимки, где, как они утверждают, зафиксированы передвижения российских кораблей, на которых военных из КНДР могли перевозить в Россию.

Южнокорейские и американские официальные лица ранее уже заявляли, что Северная Корея поставляет баллистические ракеты и другие боеприпасы в Россию.

Москва и Пхеньян отрицают поставки оружия. Кремль также отвергает утверждения Южной Кореи о том, что КНДР могла отправить военнослужащих для оказания помощи России в войне с Украиной.

Однако NIS утверждает, что начиная с августа Северная Корея отправила в Россию 13 тыс. контейнеров со снарядами, ракетами и противотанковым оружием, и что в общей сложности российским войскам было поставлено до 8 млн 122-мм и 152-мм снарядов.

Поставки северокорейского оружия и боеприпасов также подтверждались многими альтернативными источниками: находками на поле боя (согласно заявлениям различных украинских органов власти), сообщениями западных правительств, и даже близкими к Кремлю источниками эмигрировавших российских журналистов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу провел незапланированную встречу с руководителями разведки, армии и служб национальной безопасности и обсудил с ними участие северокорейских войск в войне России против Украины.

«Участники [встречи] разделили мнение о том, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи России и Северной Кореи вышли за рамки перемещения военных грузов, представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества», — говорится в заявлении администрации президента Южной Кореи.

Дружба Москвы и Пхеньяна

Россия называет ложными поступающие в последнее время сообщения о готовности Москвы задействовать северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

Однако за прошлый год КНДР и Россия значительно усилили военные связи.

В июне Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу, на которой подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включает пакт о взаимной обороне.

В начале этой недели Путин внес предложение о ратификации военного договора, заключенного с Ким Чен Ыном, по которому две страны обязуются помогать друг другу в случае «агрессии» против любой из них.

При этом некоторые военные эксперты сомневаются в эффективности возможного взаимодействия северокорейских и российских военных, даже если это и произойдет.

По их мнению, помимо очевидного языкового барьера, препятствием для такого взаимодействия может стать тот факт, что у северокорейцев нет опыта реальных боевых действий.

«Они, конечно, могут охранять какие-то участки российско-украинской границы, что освободит российские подразделения, которые можно будет задействовать в войне на других участках, отмечает редактор украинского издания Defence Express Валерий Рябых, — но я бы исключил вероятность того, что эти [северокорейские] подразделения немедленно появятся на фронте».

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176173-yuzhnaya-koreya-zayavila-chto-kndr-uzhe-nachala-otpravku-voysk-na-voynu-v-ukrainu-chto-izvestno/

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