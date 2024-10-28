В НАТО заявили об отправке военных Северной Кореи в Курскую область

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область, назвав такой политический ход "опасным расширением конфликта", передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Северная Корея отправила своих военнослужащих в Россию. Как пишет издание, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Я могу подтвердить, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию, и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области", - заявил генсек журналистам после встречи с высокопоставленным представителем разведки Южной Кореи.

Рютте назвал участие Пхеньяна в данном конфликте "значительной эскалацией" и "опасным расширением конфликта".

Генсек также заявил, что подобные действия демонстрируют слабость России и являются "признаком растущего отчаяния Путина".

"НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия", - сказал Рютте.

Напомним, по данным Русской службы BBC сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится все больше. Ранее "Интерфакс-Украина" и KyivPost заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября шесть северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на оккупированной территории Донбасса.

Отмечалось, что о прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск, сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала.

Позже разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

Недавно президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

"Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. (...) Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, США", - отметил тогда президент РФ.