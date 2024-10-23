Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию

Северная Корея впервые прокомментировала информацию о переброске своих солдат в Россию для участия в войне с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По данным издания, разведка Южной Кореи 18 сентября сообщила, что в Россию переброшено 1500 северокорейских солдат, и что эти солдаты проходят обучение на Дальнем Востоке в России, чтобы отправиться на фронт в Украину.

Однако Северная Корея, как утверждает издание, опровергла сообщения об отправке своих солдат в Россию для участия в войне против Украины, назвав такую информацию "необоснованными слухами".

Постпред Северной Кореи Ким Сон на заседании рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник заявил, что выдвинутые Южной Кореей обвинения имеют целью "подорвать репутацию КНДР и легитимные и дружеские отношения между двумя суверенным государствами".

Дипломат, как отмечает издание, имел в виду отношения его страны с Россией, которые после вооруженного вторжения страны в Украину только окрепли.

Отмечается, что и Россия не подтвердила сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину для участия в боях на стороне РФ.

Не подтвердили информацию об отправке в Россию северокорейских солдат ни НАТО, ни США, но предупредили, что такой шаг означал бы опасную эскалацию конфликта.

"Мы видели сообщения, что КНДР отправила войска и готова послать северокорейских солдат в Украину для участия в боях на стороне России. Если это подтвердится, то это станет опасным событием, вызывающим крайне глубокую обеспокоенность", - заявил постпред США в ООН Кевин Вуд.

Напомним, по данным Русской службы BBC сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится все больше. Ранее "Интерфакс-Украина" и KyivPost заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября шесть северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на оккупированной территории Донбасса.

Отмечалось, что о прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск, сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала.

Позже разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.