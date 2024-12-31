Ким Чен Ын назвал Путина "самым близким другом"

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, в котором назвал его "самым близким другом", передает NUR.KZ со ссылкой на ЦТАК.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту РФ Владимиру Путину.

"Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина - самого близкого друга и товарища с Новым годом, - от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии.

Товарищ Ким Чен Ын, напоминая значимый путь 2024 года, приведший к развитию традиционных корейско-российских дружественных отношений как отношений стратегического сотрудничества, товарищеских отношений нового уровня, выразил готовность проектировать и мощно продвигать новые работы для свершения дела строительства державы в обеих странах, для спокойствия и процветания их народов, чтобы еще более укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между КНДР и РФ.

Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы новый, 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут одолевать неонацистов и завоевывать великую победу", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным Русской службы BBC, сообщения об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии появились в октябре 2024 года.

Позже разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне. Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию. Кроме того, президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

После этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область, назвав такой политический ход "опасным расширением конфликта". Позже по этом поводу высказался и Джо Байден, который призвал наносить удары по северокорейским военным, если они окажутся в Украине.

В ноябре КНДР впервые подтвердила оказание военной помощи России. В декабре Русская служба Би-би-си сообщала о том, как воюют военные из КНДР в России и будут ли дезертировать.