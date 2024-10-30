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Байден призвал наносить удары по северокорейским военным, если они окажутся в Украине

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Президент США Джо Байден призвал ударить по военным из КНДР, если они окажутся в Украине, чтобы сражаться вместе с российскими солдатами, пишет Bloomberg.

Отмечается, что официальные лица предупредили, что в ближайшие несколько недель северокорейские солдаты, как ожидается, переместятся ближе к линии фронта.

Генерал-майор Пэт Райдер, представитель Пентагона, сказал, что в настоящее время США не располагают информацией, подтверждающей сообщения о том, что северокорейские войска уже находятся на территории Украины.

По информации издания, США считают, что Северная Корея развернула 10 тыс. военнослужащих, несколько тысяч из которых уже направляются в Курскую область.

По словам Райдера, остальные проходят подготовку на востоке РФ.

Прибытие северокорейских войск обсуждалось советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Белом доме во вторник, пишет издание ссылаясь на источник.

Напомним, по данным Русской службы BBC сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится все больше. Ранее "Интерфакс-Украина" и KyivPost заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября шесть северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на оккупированной территории Донбасса.

Отмечалось, что о прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск, сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала.

Позже разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

Не так давно президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

На днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область, назвав такой политический ход "опасным расширением конфликта".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180589-bayden-prizval-nanosit-udary-po-severokoreyskim-voennym-esli-oni-okazhutsya-v-ukraine/

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