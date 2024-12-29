Пассажир рухнувшего под Актау самолета после выхода из комы узнал родственников

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе близ Актау по состоянию на 29 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава, на сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое - в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, 2 пациента сняты с тоников и с медикаментозной седации.

Благодаря правильно подобранной интенсивной терапии пациент из Кыргызстана вышел из комы после травматического шока, смог узнать своих родственников и теперь готов к транспортировке на родину. Для этого сегодня ожидается прибытие воздушного борта с кыргызскими медиками.

Двух других граждан Кыргызстана и пострадавших из Азербайджана планируется эвакуировать на родину завтра также специальными бортами.

В ведомстве напомнили, что из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения были направлены 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад Центра медицины катастроф.

Напомним, в результате авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря близ Актау, из 69 человек выжили 29. Их доставили в медицинские учреждения.

На борту находились 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Все казахстанцы погибли.

Ранее в МЧС Кыргызстана сообщили, что 20-летний гражданин их страны Ринат Асанов пришел в сознание, а также показали видео из больницы.

Кроме того, о своем самочувствии рассказали двое других граждан Кыргызстана Тилек Османов и Эрлан Джунушалиев.