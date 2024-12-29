"Наша дружба и братство стали еще крепче": Алиев тепло высказался о Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего интервью Азербайджанскому телевидению отдельно очень тепло высказался о Казахстане, передает minval.az.

По словам главы государства, они получили информацию о том, что сразу после происшествия казахстанские спасатели оперативно прибыли на место катастрофы и начали извлекать людей из разрушенного фюзеляжа.

"Они рисковали своей жизнью, так как не знали, произойдет ли следующий взрыв или нет. Часть самолета горела, и могла загореться другая часть. Но, несмотря на это, они проявили настоящий героизм.

В то же время работа медицинского персонала была очень ценна. Пострадавшие пассажиры были немедленно доставлены в медицинские учреждения. За это я также выразил благодарность президенту Токаеву.

Солидарность наших казахстанских братьев и сестер, как я знаю, оставила глубокий след в сердцах азербайджанского народа. Простые граждане приходили в наше консульство в Актау, чтобы возложить цветы, выразить свое отношение и солидарность с нами. Вот что такое настоящая дружба и братство", - отметил Ильхам Алиев.

Одновременно в разговоре с президентом Казахстана он изложил позицию Азербайджана по вопросу расследования.

"Мы выступаем за проведение международной экспертизы и ни в коем случае не можем передать этот вопрос в ведение Межгосударственного авиационного комитета. Эта позиция была воспринята с пониманием.

Естественно, наши представители государственных структур, члены и руководители комиссии, представители прокуратуры находятся в постоянном контакте. Казахстан, в свою очередь, также создал государственную комиссию, и президент Токаев в ходе разговора сообщил мне об этом. Они, безусловно, также заинтересованы и работают над тем, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

В то же время я выразил президенту Токаеву соболезнования, так как в результате катастрофы погибли шесть граждан Казахстана. Он также выразил мне свои соболезнования. Несмотря на то, насколько трагично это событие, это также было испытание. Испытание того, как каждая сторона проявит себя в этой ситуации.

Я рад, что, несмотря на эту трагедию, вижу и уверен, что в Казахстане придерживаются такого же мнения. Наша дружба и братство после этого тяжелого испытания стали еще крепче", - заявил президент Азербайджана.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный. Из 69 человек, находившихся на борту, выжили 29.

После этого ряд СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Сегодня президент Азербайджана назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL вблизи Актау.