Токаев наградил казахстанцев за спасение пассажиров упавшего близ Актау самолета

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана за спасение пассажиров рухнувшего близ Актау самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

"Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау", - отметили в Акорде.

Так, указом главы государства криминалист Департамента полиции Мангистауской области Айбек Алибаев награжден орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык Мангистауской области Серікболат Оңғар - орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, заведующий центром ГКП "Мангистауская областная многопрофильная больница" Бакытжан Койбеков и заведующая медицинским пунктом международного аэропорта Актау Ирина Кочергина - орденом "Құрмет".

Фельдшер Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Тимур Кисаев, врач Центра медицины катастроф по Мангистауской области Оспан Оразбеков, диспетчер Актауского филиала Казаэронавигации Ярослав Толстиков, мастер Мангистауской региональной электросетевой компании Нуралы Чопанов отмечены медалью "Ерлігі үшін", заместитель начальника службы международного аэропорта Актау Бекболат Джумагулов, специалист Центра судебных экспертиз по Мангистауской области Эльдар Уразалиев - медалью "Ерен еңбегі үшін".

51 человек удостоен благодарности президента.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа.

Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В авиакатастрофе выжили 29 человек, все граждане Казахстана погибли.

В субботу, 28 декабря, глава государства выступил с речью на совещании в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Там он дал поручение наградить особо отличившихся граждан.