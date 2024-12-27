Новое заявление по крушению самолета близ Актау сделали в Минтрансе

В Министерстве транспорта Казахстана дополнили информацию касательно взрыва кислородного баллона в самолете AZAL, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53. Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию. Исходя из данной информации оперативно были оповещены все спасательные службы", - говорится в сообщении ведомства.

Здесь же уточнили, что на брифинге была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова.

Накануне министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время брифинга рассказал о том, как происходило крушение самолета в Актау. Он подчеркнул, что все предприятия авиаотрасли проявили себя на высоком профессиональном уровне, сработали четко, слаженно и своевременно.

"Диспетчер сообщил, что экипаж решил лететь на Актау. В 10:53 Ростов сообщил дополнительную информацию о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию. Были оповещены все службы, пожарная команда. До входа в воздушное пространство все аварийные службы были готовы к приему самолета", - сообщил Карабаев.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.