"Казахстанская сторона приложит все усилия": Токаев дал обещание Алиеву

Акорда вслед за пресс-службой президента Азербайджана приводит содержание разговора двух президентов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента РК.

Свежая публикация по теме: Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.

Ильхам Алиев поблагодарил правительство Казахстана за оперативно предпринятые меры по поисково-спасательной работе и оказанию неотложной помощи пострадавшим.

Стороны договорились, что правительственные структуры двух стран будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств этого трагического происшествия.

Ранее содержание беседы глав государств приводила пресс-служба Ильхама Алиева. В телеграмме, адресованной Токаеву и казахстанцам, президент Азербайджана высоко оценил работу казахстанских спасателей, а также передал благодарность медперсоналу.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer близ Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау: сообщалось, что в реанимации остаются шесть человек.

Кроме того, сегодня в министерстве транспорта Казахстана дополнили информацию касательно взрыва кислородного баллона в самолете AZAL. Помимо этого, с официальным заявлением по авиакатастрофе сегодня выступил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он сообщил, что в день крушения в Грозном был объявлен план "Ковер".

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России. Также перевозчик заявил, что разбившийся самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".