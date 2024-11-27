Трамп и Байден подписали соглашение о начале передачи власти

Команда Дональда Трампа объявила о подписании соглашения, означающего процесса передачи им контроля над федеральным правительством США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Новый глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заявила, что теперь команда Трампа будет направлять свои группы в различные департаменты и агентства, чтобы принять все дела и документы.

"Завершив процесс отбора своего нового кабинета, избранный президент Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации. Это взаимодействие позволяет нашим предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку", – заявила Уайлс.

Однако, по данным издания, соглашение с администрацией Байдена, известное как меморандум о взаимопонимании, по-видимому, представляет собой сокращенную версию того, что обычно подписывается при смене президента. В частности, это касается финансирования новой администрации Белого дома.

При этом, согласно заявлению Уайлс, команда Трампа обязуется обнародовать имена всех своих спонсоров и не будет принимать никаких иностранных пожертвований. Кроме того Уайлс заявила, что она не будет использовать государственные деньги и вся ее деятельность будет финансироваться из частных источников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Напомним, в начале ноября в США прошли выборы президента, победителем которых стал Дональд Трамп. Он уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

Оппонентка Трампа, кандидат от демократов и нынешний вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

После выборов действующий президент Джо Байден позвонил Трампу и обсудил с ним вопрос мирной передачи власти, а также предложил ему встретиться в Белом доме.

Встреча действующего и вновь избранного президентов прошла в Белом доме 13 ноября. Во время встречи Байден сказал Трампу, что рассчитывает на "плавный переход" власти. Байден добавил, что он обеспечит комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда тот вновь займет Белый дом в январе.

Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.