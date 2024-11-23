"Крипта – это свобода". Кто такой Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов США

Дональд Трамп определился с кандидатом на один из самых важных постов в своей администрации. Новым министром финансов Дональд Трамп хотел бы видеть Скотта Бессента — миллиардера, инвестора и своего советника по экономическим вопросам.

"Моя администрация восстановит свободу, силу, стабильность и эффективность рынков капитала. Мы возродим частный сектор и поможем обуздать неустойчивость федерального долга", — написал Трамп при объявлении кандидатуры возможного министра финансов.

Скотт Бессент — уроженец Южной Каролины. Он окончил Йельский университет и начал свою карьеру в Brown Brothers Harriman, одной из старейших инвестиционных компаний в США.

Он прославился в 1990-х годах, когда делал ставки против британского фунта и японской иены. В это время Бессент работал на Джорджа Сороса, крупного спонсора Демократической партии.

В 2011 году Бессент был нанят Соросом на должность главного инвестиционного директора его фонда Soros Fund Management. Четыре года спустя Бессент основал свой собственный фонд Key Square Capital Management. Он также преподавал экономическую историю в Йельском университете, был членом Совета по международным отношениям и попечителем Института Рокфеллера.

Когда-то он был одним из крупных спонсоров Демократической партии, но в 2024 году Бессент безоговорочно поддержал Трампа и его экономическую политику. В ходе предвыборной кампании он заявил избирателям, что Трамп откроет "новый золотой век с дерегулированием, дешевой энергией и низкими налогами".

Новому главе министерства финансов предстоит разбираться со многими серьезными проблемами. Одна из них — налоговые льготы, введенные во время первого срока Трампа в Белом доме. В интервью Fox News незадолго до выборов Бессент заявил, что его главный приоритет — не допустить, чтобы истек срок действия налоговых льгот. "Если этого не произойдет, это будет самое крупное повышение налогов в истории США", — предупредил он.

Еще один вопрос — обещанные Дональдом Трампом изменения в торговой политике. Избранный президент говорил, что введет масштабные пошлины на все товары, ввозимые в страну.

В целом Бессент защищал протекционистскую программу Трампа, однако называл ее инструментом для переговоров, намекая, что агрессивное повышение пошлин может и не произойти.

Бессент — ярый сторонник криптоиндустрии. Если его кандидатуру одобрит Сенат, то у Бессента есть все шансы стать первым министром финансов, открыто поддержавшим криптовалюты. Летом в интервью Fox News он говорил, что криптовалюты прекрасно вписываются в дух Республиканской партии. "Крипта — это свобода", — сказал Бессент.

Экономисты отмечают, что новому министру финансов придется столкнуться с серьезными проблемами. В частности, именно его ведомство отвечает за соблюдение санкционной политики против России. А в том случае, если Трамп начнет новые торговые войны с Китаем, Мексикой или Европой, Бессенту предстоит успокаивать финансовые рынки.

При всей безусловной лояльности Трампу Бессента многие называют умеренным кандидатом. Уже после выборов он предлагал обсуждать налоговые предложения Трампа в Конгрессе и говорил, что любые тарифные изменения должны вводиться поэтапно, чтобы "корректировка цен" могла быть постепенно поглощена экономикой. "У президента Трампа есть несколько очень хороших идей, — говорил Бессент. — Но я гарантирую вам, что последнее, чего он хочет, — это вызвать инфляцию".