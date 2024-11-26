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Новости русской службы Би-би-си

Суд в США прекратил уголовное преследование Трампа по просьбе спецпрокурора Смита

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Судья Окружного суда по округу Колумбия Таня Чуткан удовлетворила просьбу спецпрокурора Джека Смита прекратить уголовное преследование избранного президента США Дональда Трампа по делу дело о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении разбирательства», — говорится в заявлении Чуткан, которая председательствовала на этом процессе.

Смит заявил, что дело должно быть закрыто из-за политики Министерства юстиции, запрещающей судебное преследование действующего президента США.

«Позиция Минюста заключается в том, что Конституция требует, чтобы это дело было прекращено до того, как ответчик вступит в должность», — подчеркнул Смит, уточнив, что «позиция обвинения по существу дела не изменилась, но изменились обстоятельства».

Смит возглавлял два расследования против Трампа — о его попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года и об обращении с секретными документами. Второе дело Смит также просил закрыть.

Команда Трампа назвала это «крупной победой верховенства закона».

«Американский народ переизбрал президента Трампа с подавляющим мандатом на то, чтобы сделать Америку снова великой, — сказал представитель Трампа Стивен Чунг (в новой администрации он станет директором по коммуникациям). — Американский народ и президент Трамп хотят немедленно положить конец политическому использованию нашей системы правосудия, и мы с нетерпением ждем объединения нашей страны».

Трамп пообещал уволить Смита, как только вступит в должность президента. По имеющимся данным, Смит планирует уйти в отставку в следующем году.

Победа Трампа на выборах оставила несколько уголовных дел против него в подвешенном состоянии.

Вынесение приговора по уголовному делу в штате Нью-Йорк было отложено на неопределенный срок.

Трампу также предъявлены обвинения в попытке отменить результаты выборов в штате Джорджия, но и это дело откладывается. Апелляционный суд рассматривает вопрос об отмене предыдущего постановления, разрешившего окружному прокурору округа Фултон Фани Уиллис остаться в деле, несмотря на ее романтические отношения с нанятым ею прокурором.

По словам бывшего федерального прокурора Нимы Рахмани, с тех пор как Трамп победил на прошедших президентских выборах, «его криминальные проблемы исчезли».

«Общеизвестно, что действующий президент не может быть привлечен к ответственности», — сказал он.

Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192301-sud-v-ssha-prekratil-ugolovnoe-presledovanie-trampa-po-prosbe-specprokurora-smita/

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