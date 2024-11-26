Суд в США прекратил уголовное преследование Трампа по просьбе спецпрокурора Смита

Судья Окружного суда по округу Колумбия Таня Чуткан удовлетворила просьбу спецпрокурора Джека Смита прекратить уголовное преследование избранного президента США Дональда Трампа по делу дело о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении разбирательства», — говорится в заявлении Чуткан, которая председательствовала на этом процессе.

Смит заявил, что дело должно быть закрыто из-за политики Министерства юстиции, запрещающей судебное преследование действующего президента США.

«Позиция Минюста заключается в том, что Конституция требует, чтобы это дело было прекращено до того, как ответчик вступит в должность», — подчеркнул Смит, уточнив, что «позиция обвинения по существу дела не изменилась, но изменились обстоятельства».

Смит возглавлял два расследования против Трампа — о его попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года и об обращении с секретными документами. Второе дело Смит также просил закрыть.

Команда Трампа назвала это «крупной победой верховенства закона».

«Американский народ переизбрал президента Трампа с подавляющим мандатом на то, чтобы сделать Америку снова великой, — сказал представитель Трампа Стивен Чунг (в новой администрации он станет директором по коммуникациям). — Американский народ и президент Трамп хотят немедленно положить конец политическому использованию нашей системы правосудия, и мы с нетерпением ждем объединения нашей страны».

Трамп пообещал уволить Смита, как только вступит в должность президента. По имеющимся данным, Смит планирует уйти в отставку в следующем году.

Победа Трампа на выборах оставила несколько уголовных дел против него в подвешенном состоянии.

Вынесение приговора по уголовному делу в штате Нью-Йорк было отложено на неопределенный срок.

Трампу также предъявлены обвинения в попытке отменить результаты выборов в штате Джорджия, но и это дело откладывается. Апелляционный суд рассматривает вопрос об отмене предыдущего постановления, разрешившего окружному прокурору округа Фултон Фани Уиллис остаться в деле, несмотря на ее романтические отношения с нанятым ею прокурором.

По словам бывшего федерального прокурора Нимы Рахмани, с тех пор как Трамп победил на прошедших президентских выборах, «его криминальные проблемы исчезли».

«Общеизвестно, что действующий президент не может быть привлечен к ответственности», — сказал он.