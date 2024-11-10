В Сети появилась теория заговора о болезни Джо Байдена

Пользователи Сети обсуждают родившуюся в X теорию заговора о том, что действующий президент США Джо Байден нарочно изображал симптомы деменции, передает NUR.KZ.

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В социальной сети X обсуждается новая теория заговора о том, что пока еще действующий президент нарочно изображал симптомы деменции. В доказательство этому пользователи приводят видео, на котором запечатлено последнее обращение политика к нации.

По мнению пользователей Сети во время выступления Байден выглядел уверенно, говорил связно, не допускал ошибок и не запинался. Также жители заявили, что он стал более сообразительным.

Так, политический комментатор крупных телеканалов и изданий Алекс Армстронг пишет, что в походке Байдена "чувствуется пружинистость, как будто он всегда хотел такого результата". Также он выразил удивление тому, что Байден ни разу не упомянул в своей речи Камалу Харрис.

Пользователь HustleBitch также собрал множество комментарием под своим постом, в котором он написал: "Они отравили Джо Байдена, чтобы все это время казалось, что у него слабоумие?".

Многие пользователи отмечают, что Байден "внезапно стал очень сообразительным".

Некоторые пишут, что Джо Байден - человек Дональда Трампа.

"Трамп побеждает, и вдруг он может нормально говорить и все время улыбаться", - пишет один из пользователей X.

"Камале всего лишь проиграла - и Байден исцелился, он снова обрел молодость, бодрость, (...), он обрел словарный запас, его душа поет", - пишут другие пользователи.

Отметим, что официальных комментариев от Байдена или его окружения по поводу завирусившейся теории заговора не было.

Добавим, что в ходе своего обращения к нации президент США Джо Байден заявил, что результатам прошедших выборов "можно доверять". Также в ходе своего обращения к нации Байден подтвердил обещание мирно передать власть избранному президенту – Дональду Трампу.

Напомним, недавно стало известно имя победителя президентской гонки в США - очередным, 47-м по счету, президентом страны станет республиканец Дональд Трамп. Ему это удалось в результате достижения отметки в 270 голосов выборщиков.

Оппонентка Трампа, кандидат от демократов и нынешний вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

После выборов действующий президент Джо Байден позвонил Трампу и обсудил с ним вопрос мирной передачи власти. А также предложил ему встретиться в Белом доме.