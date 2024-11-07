Байден заявил, что выборы были честными и "им можно доверять"

В ходе своего обращения к нации президент США Джо Байден заявил, что результатам прошедших накануне выборов "можно доверять", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Байден отметил "чистоту американской избирательной системы" в своей речи после поражения на выборах его напарницы, вице-президента Камалы Харрис.

"Это честно, справедливо и прозрачно – и этому можно доверять, независимо от того, выиграл ты или проиграл", – сказал Байден.

В своей речи Байден поблагодарил организаторов выборов, которые "пошли на риск" и "надрывали свои шеи", чтобы выполнить "свой гражданский долг".

"Мы должны поблагодарить их, поблагодарить их за укомплектование избирательных участков, подсчет голосов, защиту самой честности выборов", – сказал Байден.

"Многие из них – добровольцы, которые делают это попросту из любви к своей стране… и так же, как они это делали, как они выполняли свой гражданский долг, я буду выполнять свой долг как президент", – сказал Байден.

Также, отметим, в ходе своего обращения к нации Байден подтвердил обещание мирно передать власть избранному президенту – Дональду Трампу.