Байден заявил, что выборы были честными и "им можно доверять"
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В ходе своего обращения к нации президент США Джо Байден заявил, что результатам прошедших накануне выборов "можно доверять", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Байден отметил "чистоту американской избирательной системы" в своей речи после поражения на выборах его напарницы, вице-президента Камалы Харрис.
"Это честно, справедливо и прозрачно – и этому можно доверять, независимо от того, выиграл ты или проиграл", – сказал Байден.
В своей речи Байден поблагодарил организаторов выборов, которые "пошли на риск" и "надрывали свои шеи", чтобы выполнить "свой гражданский долг".
"Мы должны поблагодарить их, поблагодарить их за укомплектование избирательных участков, подсчет голосов, защиту самой честности выборов", – сказал Байден.
"Многие из них – добровольцы, которые делают это попросту из любви к своей стране… и так же, как они это делали, как они выполняли свой гражданский долг, я буду выполнять свой долг как президент", – сказал Байден.
Также, отметим, в ходе своего обращения к нации Байден подтвердил обещание мирно передать власть избранному президенту – Дональду Трампу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184617-bayden-zayavil-chto-vybory-byli-chestnymi-i-im-mozhno-doveryat/