Байден подтвердил обещание мирно передать власть Трампу

Джо Байден в ходе своего обращения к нации в четверг подтвердил намерение передать власть избранному президенту – Дональду Трампу – мирным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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В ходе своей речи президент США Джо Байден заявил, что американский народ заслуживает "мирного и упорядоченного" перехода после победы избранного президента Дональда Трампа.

"Более 200 лет Америка проводит величайший эксперимент по самоуправлению в истории мира", – сказал Байден в выступлении в Розовом саду Белого дома. "И я не преувеличиваю, это факт. Страна, где люди голосуют и выбирают своих собственных лидеров, и они делают это мирно. Мы живем в демократическом обществе. Воля народа здесь всегда преобладает".

Байден добавил: "Вчера я говорил с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и заверил его, что поручу всей своей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Это то, чего заслуживает американский народ".

Также в ходе своей речи Байден заявил, что недавние выборы в США были честными и "им можно доверять".