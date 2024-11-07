Байден подтвердил обещание мирно передать власть Трампу
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Джо Байден в ходе своего обращения к нации в четверг подтвердил намерение передать власть избранному президенту – Дональду Трампу – мирным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
В ходе своей речи президент США Джо Байден заявил, что американский народ заслуживает "мирного и упорядоченного" перехода после победы избранного президента Дональда Трампа.
"Более 200 лет Америка проводит величайший эксперимент по самоуправлению в истории мира", – сказал Байден в выступлении в Розовом саду Белого дома. "И я не преувеличиваю, это факт. Страна, где люди голосуют и выбирают своих собственных лидеров, и они делают это мирно. Мы живем в демократическом обществе. Воля народа здесь всегда преобладает".
Байден добавил: "Вчера я говорил с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и заверил его, что поручу всей своей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Это то, чего заслуживает американский народ".
Также в ходе своей речи Байден заявил, что недавние выборы в США были честными и "им можно доверять".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184615-bayden-podtverdil-obeshchanie-mirno-peredat-vlast-trampu/