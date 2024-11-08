Маск, Кеннеди-младший и Уайлс: кто есть кто в окружении Трампа и кого он может назначить в свою администрацию

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп приступит к обязанностям после инаугурации 20 января, и сейчас один из главных вопросов — с какой командой он вернется в Белый дом. По некоторым данным, из его прежнего окружения с ним остались лишь единицы соратников.

Накануне Трамп сделал свое первое назначение: руководителем аппарата Белого дома станет глава его предвыборной кампании Сьюзи Уайлс.

Кто еще присутствует в окружении Дональда Трампа и как могут распределиться роли и ключевые позиции среди его соратников?

Сьюзи Уайлс

Сьюзи Уайлз и Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Сьюзи Уайлс — единственный член команды Трампа, чья дальнейшая судьба уже определена.

Уверенная победа Трампа на выборах — результат именно ее работы в качестве главы его предвыборной кампании. В своей победной речи в среду Трамп особо отметил ее роль и назвал ее «ледяной девой» (он употребил выражение «ice maiden»).

Накануне стало известно, что она станет главой аппарата второй администрации Дональда Трампа. Это историческое назначение, так как Уайлс станет первой женщиной на этой должности.

Уайлс пришла в политику в конце 1970-х и начала работать в команде, которая занималась предвыборной кампанией Рональда Рейгана 1980 года. Тогда республиканский кандидат одержал победу.

В 2010 году она всего за семь месяцев помогла бизнесмену с небольшим опытом в политике Рику Скотту стать губернатором Флориды. В настоящий момент Скотт является членом Сената США.

Уайлс и Трамп познакомились во время республиканских праймериз 2015 года, и вскоре она стала сопредседателем его предвыборной кампании во Флориде, которая в то время считалась колеблющимся штатом.

В 2016 году Дональд Трамп с небольшим перевесом победил там Хиллари Клинтон.

Республиканцы относятся к Уайлс с большим уважением и даже с пиететом. По словам многих, она умеет сдерживать амбиции самого Трампа и людей из его ближайшего окружения. Это, возможно, позволит ей сохранить порядок в администрации, которого не было во время работы четырех ее предыдущих руководителей.

По словам Трампа, Уайлс любит оставаться в тени и при этом умудряется быть одним из самых грозных политиков США.

Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Mario Tama/Getty Images

Последние два года стали настоящим приключением для племянника убитого в 1963 году президента Джона Кеннеди.

Он юрист, который занимался вопросами окружающей среды, а в ходе нынешней президентской кампании пытался выдвинуться на пост президента от Демократической партии.

При этом многие члены семьи Роберта Кеннеди-младшего резко критиковали его выступления против вакцинации и в поддержку теорий заговора. Его родственники с самого начала предвыборной гонки поддерживали переизбрание Джо Байдена.

В ходе борьбы за номинацию он прекратил попытки выдвинуться от демократов и зарегистрировался как независимый кандидат. Однако его кампания оказалась мало успешной, вскоре он выбыл из борьбы и поддержал Дональда Трампа.

В последние два месяца избирательного цикла он возглавил инициативу предвыборной кампании Трампа под названием «Сделаем Америку снова здоровой».

Недавно Трамп пообещал, что Роберт Кеннеди-младший будет играть важную роль в работе таких органов общественного здравоохранения, как Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по безопасности пищевых продуктов и лекарств (FDA).

Роберт Кеннеди недавно заявил, что будет настаивать на очистке питьевой воды без фтора, так как, по его словам, это вредно для человеческого организма. Многие эксперты оспаривают это утверждение.

В интервью NBC News он также отверг утверждения о том, что он является противником вакцинации. По его словам, он выступает не за то, что лишить людей права на прививки, а за то, чтобы лучше их информировать, прежде чем они сделают свой выбор.

В том же интервью он дал понять, что вместо формальной министерской должности он мог бы взять на себя роль с более широкими полномочиями в Белом доме.

Илон Маск

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Bloomberg/Getty Images

Самый богатый человек в мире, глава компаний Tesla и SpaceX и владелец платформы X (бывший твиттер), заявил о своей поддержке бывшего президента в начале этого года, хотя еще в 2022 году он говорил, что «Трампу пора сушить весла и уйти за горизонт».

С тех пор Маск стал одним из самых активных и известных сторонников республиканца и в ходе предвыборной кампании пожертвовал более 119 миллионов долларов комитету America PAC — организации, созданной им самим для поддержки Трампа.

Незадолго до дня голосования Маск также запустил кампанию, в ходе которой он платил деньги тем зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов, кто соглашался подписать его петицию в поддержку свободы слова.

В общей сложности выплаты составили порядка миллиона долларов.

Активным республиканцем Илон Маск стал перед промежуточными выборами 2022 года и с тех пор все чаще высказывался по таким вопросам, как нелегальная иммиграция и права трансгендеров.

По некоторым данным, Трамп и Маск обсуждают идею создания «Департамента эффективности правительства», который может возглавить глава Tesla.

Цель департамента — сократит бюджетные расходы, реформировать работу правительства и бороться с «удушающей федеральной бюрократией», как выразился Маск.

Аббревиатура будущего агентства — DOGE — является шутливой отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск.

Майк Помпео

Майк Помпео: Alex Wong/Getty Images

Бывший конгрессмен от штата Канзас занимал пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а затем госсекретаря — во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Ястреб внешней политики США, как его называли, и преданный сторонник Израиля, Помпео сыграл заметную роль в переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Он также был одним из ключевых фигур в реализации так называемых Авраамских соглашений, которые нормализовали отношения между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Помпео оставался верным союзником своего босса и поддержал Трампа в его безосновательных утверждениях о фальсификациях на выборах 2020 года, которые якобы помогли демократам победить. Эти заявления не нашли подтверждения в ходе проверок и разбирательств.

Сейчас Помпео считают одним из двух главных претендентов на пост министра обороны. Предполагается, что за этот пост он поборется с Майклом Уолтцем, представителем Флориды в Палате представителей, подполковником сил спецназначения армии США.

Ричард Гренелл

Ричард Гренелл. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Ричард Гренелл при Трампе сменил несколько должностей: он был послом в Германии, специальным посланником на Балканах и исполняющим обязанности директора национальной разведки.

Он помогал Дональду Трампу доказать фальсификации на выборах 2020 года в колеблющемся штате Невада, в которых были уверены республиканцы.

Трамп ценит лояльность Гренелла и назвал его «своим спецпредставителем».

В сентябре Гренелл присутствовал на частной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп часто заявлял, что может прекратить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность.

Ричард Гренелл, в свою очередь, предложил создать автономную зону на востоке Украины для достижения этой цели. Киев называет эту идею категорически неприемлемой.

Гренелла считают претендентом на пост госсекретаря или советника по национальной безопасности, и эта должность не требует утверждения Сенатом.

Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт работала помощником пресс-секретаря в пресс-службе Белого дома во время первого президентского срока Дональда Трампа и, судя по всему, зарекомендовала себя настолько хорошо, что стала пресс-секретарем избирательной кампании республиканцев 2024 года.

27-летняя Левитт весьма амбициозна. Она баллотировалась в конгрессмены от своего родного штата Нью-Гэмпшир в 2022 году, и в случае успеха стала бы самой молодой конгрессвумен в истории, но ее кампания потерпела неудачу.

По данным некоторых источников, близких к Трампу, ей обещают место пресс-секретаря Белого дома. Это самая публичная должность в американской администрации.

Том Хоман

Том Хоман. Фото: Kamil Krzaczynski/AFP via Getty Images

Том Хоман занимал должность исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США во время первой администрации Трампа. Он сторонник практики, при которой дети-мигранты отделяются от их родителей в качестве меры для предотвращения нелегального пересечения границы.

В то время он попал в заголовки газет, когда заявил, что политики, поддерживающие идею городов-убежищ для мигрантов (то есть населенных пунктов, откуда не производится депортация), должны быть привлечены к уголовной ответственности.

В 2018 году, в середине президентского срока Дональда Трампа, он покинул свой пост в миграционной службе, после чего стал ключевой фигурой при разработке плана по массовой депортации мигрантов.

Об этом плане Хоман рассказал в октябре в интервью американскому партнеру Би-би-си CBS News.

По его словам, это будут не массовые зачистки кварталов, а целенаправленные аресты на основе следственных действий.

Сейчас Хомана рассматривают как потенциального кандидата на пост главы Министерства внутренней безопасности.