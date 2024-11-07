Почему биткоин резко подорожал и причем здесь Дональд Трамп

На текущий момент биткоин стоит выше 75 тыс. долларов. Таких цен на криптовалюту никогда не было. Не последнюю роль в достижении рекорда сыграли и выборы в США. Подробности читайте на NUR.KZ.

На фоне выборов в США биткоин начал стремительно дорожать и бить рекорд за рекордом. В день голосования стоимость одной криптомонеты сначала превысила 74 тыс. долларов, а потом "перевалила" отметку в 75 тыс. долларов.

За сутки цифровая валюта, согласно данным криптобиржи Binance, подорожала на несколько тысяч долларов – минимальная цена составляла 67 тыс. долларов, а уже 6 ноября в моменте достигала 76 тыс. По состоянию на 7 октября биткоин стабильно торгуется по цене выше 75 тыс. долларов.

Не последнюю роль в росте криптовалюты сыграли выборы США. Как объяснили аналитики Binance Kazakhstan, многие трейдеры делали большие ставки на криптовалютный рынок вне зависимости от исхода выборов.

При этом победа Дональда Трампа в выборах по-своему поддержала криптовалюту, ведь ранее он заявлял о том, что "сохранит" запас биткоинов, который имеется у правительства США.

Однако, помимо политических причин, есть и другие важные факторы, которые привели к резкому подорожанию биткоина. Например, запуск в США биржевых фондов (exchange traded fund, ETF).

"Биткоин-ETF запустили финансовые тяжеловесы BlackRock и Fidelity, а также еще 7 управляющих компаний. В управлении девяти фондов с момента их запуска на биржах оказались биткоины на сумму 68,5 млрд долларов – это около 5% существующих монет.

Приток капитала в ETF составил 479 млн, а менее чем за две недели в биткоин-ETF поступило 4 млрд от инвесторов", – сообщили в Binance Kazakhstan.

Другими словами, биткоин растет как за счет политических, так и за счет экономических факторов. С начала 2024 года он продемонстрировал рост более чем на 70%.

При этом многие аналитики, хоть и относятся к такому подорожанию осторожно из-за высокой волатильности валюты, все же считают, что криптовалюта продолжит свой рост в будущем.