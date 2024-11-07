CNN: Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США в телефонном разговоре, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

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По информации издания, телефонный звонок состоялся в среду.

Подчеркивается, что после выборов самые важные отношения, которые Трампу предстоит наладить, - это отношения с главой КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах. По правилам, выборы президента выигрывает тот, кто преодолеет отметку в 270 голосов.

Инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

Накануне Трамп уже получил поздравления от мировых лидеров, в том числе от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

А премьер израиля Нетаньяху назвал победу Трампа величайшим возвращением в истории.

Поздравили избранного президента и его соратники. Например, глава UFC Дана Уайт, который активно поддерживал политика во время предвыборной кампании, заявил, что Трамп - самый стойкий человек, которого он когда-либо встречал в своей жизни.