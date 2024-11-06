Трамп получил первые поздравления с победой от мировых лидеров

Избранный президент США Дональд Трамп получил первые поздравления с победой в президентской гонке от мировых лидеров - они поздравили его в соцсетях, передает NUR.KZ.

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Одним из первых Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле - свое поздравление он оставил в своем микроблоге в соцсети Х.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Трампа самым большим возвращением в политической истории США.

"Поздравляем президента Дональда Трампа с его грандиозной победой. Очень нужная победа для всего мира!" - написал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем профиле в Х в своем поздравлении заявил о готовности совместной работы.

"Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это на протяжении последних четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - заявил французский лидер.

Глава Сербии Александр Вучич в своем поздравлении написал, что им предстоит справиться с серьезными задачами.

"Поздравляю ДональдаТрампа с победой. Вместе мы справимся с предстоящими серьезными задачами. Сербия готова сотрудничать с США во имя стабильности, роста и мира", - заявил президент.

Украинский лидер Владимир Зеленский тоже обратился к Дональду Трампу - он поздравил избранного президента с победой.

"Поздравляю с впечатляющей победой на выборах!" - написал он.

Он выразил надежду на приближение мира в Украине и на поддержку со стороны США.

"Мы с нетерпением ждем наступления эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы рассчитываем на неизменную сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - добавил он.

Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х заявил о необходимости объединить страну.

"Поздравляю с вашей исторической победой. Давайте объединим страну и сделаем Америку снова здоровой!" - написал политик.

Согласно данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

Избранным президентом Трампа уже объявили в Палате представителей США.

Также Дональд Трамп уже заявил о своей победе на выборах президента США. Своим сторонникам во Флориде он пообещал "золотой век Америки".

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

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