Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп получил первые поздравления с победой от мировых лидеров

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп получил первые поздравления с победой в президентской гонке от мировых лидеров - они поздравили его в соцсетях, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Трамп закончил победную речь, танцуя под популярную песню (видео)

Одним из первых Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле - свое поздравление он оставил в своем микроблоге в соцсети Х.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Трампа самым большим возвращением в политической истории США.

"Поздравляем президента Дональда Трампа с его грандиозной победой. Очень нужная победа для всего мира!" - написал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем профиле в Х в своем поздравлении заявил о готовности совместной работы.

"Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это на протяжении последних четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - заявил французский лидер.

Глава Сербии Александр Вучич в своем поздравлении написал, что им предстоит справиться с серьезными задачами.

"Поздравляю ДональдаТрампа с победой. Вместе мы справимся с предстоящими серьезными задачами. Сербия готова сотрудничать с США во имя стабильности, роста и мира", - заявил президент.

Украинский лидер Владимир Зеленский тоже обратился к Дональду Трампу - он поздравил избранного президента с победой.

"Поздравляю с впечатляющей победой на выборах!" - написал он.

Он выразил надежду на приближение мира в Украине и на поддержку со стороны США.

"Мы с нетерпением ждем наступления эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы рассчитываем на неизменную сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - добавил он.

Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х заявил о необходимости объединить страну.

"Поздравляю с вашей исторической победой. Давайте объединим страну и сделаем Америку снова здоровой!" - написал политик.

Согласно данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

Избранным президентом Трампа уже объявили в Палате представителей США.

Также Дональд Трамп уже заявил о своей победе на выборах президента США. Своим сторонникам во Флориде он пообещал "золотой век Америки".

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

Также мы писали, сколько денег потратили кандидаты в президенты США на предвыборную гонку.

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183807-tramp-poluchil-pervye-pozdravleniya-s-pobedoy-ot-mirovyh-liderov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie