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Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

По обновленным данным американских СМИ, к этому моменту Дональд Трамп набрал необходимое количество голос для победы на выборах президента США, передает NUR.KZ.

По обновленным данным американских СМИ, к этому моменту Дональд Трамп набрал необходимое количество голос для победы на выборах президента США.

По подсчетам Fox News, Reuters, CNN, The New York Times у Трампа уже больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах.

Свой прогноз с победой Трампа на выборах озвучили и в Associated Press - там республиканцу "отдали" 277 голосов выборщиков.

А вот телеканал CBS прогнозирует 276 голосов - впрочем, это все равно выше порога в 270 голосов, необходимого для победы.

Итого, по подсчетам изданий, Трамп уже набрал от 276 до 279 голосов, у его соперницы Камалы Харрис — от 219 до 224 голосов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183951-tramp-nabral-neobhodimoe-chislo-golosov-dlya-pobedy-na-vyborah/

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