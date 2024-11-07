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Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах

Опубликовано:

Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Andrew Leyden/NurPhoto via Getty Images

Президент США Джо Байден выступил с первым заявлением после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис и заявил, что, несмотря на поражение, глубоко восхищается ею.

"Сегодня Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. Она была потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера", - заявил глава США.

В своем заявлении Байден не упомянул Трампа и отметил, что Харрис вела "историческую кампанию в "чрезвычайных обстоятельствах" после того, как сам Байден спешно и неожиданно выбыл из гонки в начале этого лета.

"В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, что возможно, только когда руководствуешься сильным моральным компасом и четким видением страны, которая более свободна, более справедлива и полна больших возможностей для всех американцев", — сказал Байден в своем заявлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184168-bayden-vystupil-s-pervym-zayavleniem-posle-porazheniya-harris-na-vyborah/

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