Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах

Президент США Джо Байден выступил с первым заявлением после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис и заявил, что, несмотря на поражение, глубоко восхищается ею.

"Сегодня Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. Она была потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера", - заявил глава США.

В своем заявлении Байден не упомянул Трампа и отметил, что Харрис вела "историческую кампанию в "чрезвычайных обстоятельствах" после того, как сам Байден спешно и неожиданно выбыл из гонки в начале этого лета.

"В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, что возможно, только когда руководствуешься сильным моральным компасом и четким видением страны, которая более свободна, более справедлива и полна больших возможностей для всех американцев", — сказал Байден в своем заявлении.