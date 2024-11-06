Трампа объявили избранным президентом США в Конгрессе

Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп избран президентом Соединенных Штатов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Член Республиканской партии, а также Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

Согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

По стране уже закрылись все избирательные участки.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

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