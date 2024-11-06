Выборы в США: Трамп лидирует в "колеблющихся" штатах, Харрис сокращает дистанцию
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Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным данным, одерживает победу в "колеблющихся" штатах. В это же время его оппонентка Харрис стремительно сокращает дистанцию.
Согласно данным Fox News, который в реальном времени показывает, сколько голосов избирателей подсчитано, по состоянию на 10:09 по времени Астаны, в "колеблющихся" штатах победу одерживает Трамп.
Так, в Пенсильвании республиканец набирает 50,96% голосов. В остальных показатели в его пользу таковы:
- Джорджия - 50,78%;
- Северная Каролина - 50,81%;
- Мичиган - 52,15%;
- Аризона - 49,85%;
- Висконсин - 51,19%;
В Неваде голоса еще не подсчитали.
Тем временем демократов охватил пессимизм. Глава кампании Камалы Харрис Джен О'Мэлли Диллон сообщила сотрудникам, что не ожидает быстрого разрешения гонки. Однако сохраняет оптимизм и верит, что у вице-президента все еще есть шанс, передает CNN.
"Давайте завершим то, что запланировано на сегодня, поспим и подготовимся к завтрашнему дню", - обратилась она к соратникам.
Что касается ситуации в целом, у Трампа набралось 230 голосов, у Харрис - 182. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов, по данным CNN.
А по информации Fox News, у демократки - 216 голосов, у ее оппонента - 232.
Согласно интерактивной карте Fox News, по количеству штатов лидирует тоже Трамп (выделено красным).
О предыдущих итогах мы писали здесь.
Добавим также, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Также сообщалось о реакции сторонников Трампа после подсчета голосов в штате Пенсильвания.
В "пророческом" регионе США, острове Гуам, по голосам лидирует Камала Харрис. Тем временем Трамп рассказал, что примет результаты выборов, если посчитает их "честными".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183649-vybory-v-ssha-tramp-lidiruet-v-koleblyushchihsya-shtatah-a-demokraty-pytayutsya-sohranit-optimizm/