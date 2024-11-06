Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, заявил Трамп

Трамп по итогам борьбы за президентский пост вышел для обращения к сторонникам во Флориде, где заявил, что республиканцы выиграют большинство в сенате, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Как сообщает издание, республиканская партия США получит контроль над сенатом, что станет для партии значительной победой.

Сообщается, что по этому поводу сделал заявление и Дональд Трамп, когда по итогам борьбы за президентский пост вышел для обращения к сторонникам во Флориде.

В своей речи он заявил, что республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и выиграют большинство в сенате.

"Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат. Мы вернули себе контроль над сенатом", - сказал Трамп своим сторонникам.

Ранее в выступлении Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, поблагодарив американский народ и назвав себя 47-м президентом США, несмотря на то, что подсчеты голосов еще не завершены.

Также спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп избран президентом Соединенных Штатов.

Согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

По стране уже закрылись все избирательные участки.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.