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Стало известно, сколько денег потратили кандидаты в президенты США на предвыборную гонку

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Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Стало известно, сколько денег потратили на предвыборную гонку кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times. 

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Анализ документов предвыборных кампаний обоих кандидатов, который провели аналитики FT, показал, что демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп совокупно потратили 3,5 млрд долларов на предвыборную гонку. Таким образом, выборы 2024 года стали самыми дорогими выборами президента в США в истории.

Окончательные отчеты, поданные штабами в середине октября, показывают, что внешние группы и партийные комитеты в общей сложности собрали почти 4,2 млрд долларов.

Харрис удалось собрать значительную сумму благодаря Национальному комитету Демократической партии и связанным с ним организациям. Так, в рамках механизма Super Pac демократы могут собирать неограниченные суммы от частных лиц. Им удалось привлечь более 2,3 млрд долларов и потратить 1,9 млрд долларов.

Предвыборный штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии получили чуть более 1,8 млрд долларов и потратили 1,6 млрд долларов.

Большая часть денег обеих команд была потрачена на реализацию предвыборных кампаний в семи колеблющихся штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов. Один только штаб Харрис направил более миллиарда долларов на запуск социальной рекламы в этих штатах. 

При этом штаб Дональда Трампа потратил непропорционально большую сумму на судебные издержки. На эти цели ушло более 100 млн долларов — или 14 % всех расходов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2183685-stalo-izvestno-skolko-deneg-potratili-kandidaty-v-prezidenty-ssha-na-predvybornuyu-gonku/

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