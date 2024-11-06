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Сын Трампа впервые проголосовал на выборах президента

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Меланья и Бэррон Трамп
Меланья и Бэррон Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа Бэррон впервые проголосовал на выборах - ему лишь в этом году исполнилось 18 лет, передает NUR.KZ.

Фотографией из избирательного участка поделилась жена Трампа Мелания в своем аккаунте в соцсети Х.

"Голосует в первый раз - за своего отца", - подписала снимок Мелания, добавив хэштеги #18лет, #президентскиевыборы и #гордость".

Сама Мелания вместе с мужем Дональдом Трампом проголосовала вчера во Флориде. После голосования кандидат в президенты поговорил с журналистами, заявив, что уверен в своей победе.

Его соперница Камала Харрис проголосовала еще несколько дней назад, отправив бюллетень по почте. А действующий президент США Джо Байден, отстоял в очереди 37 минут, чтобы отдать свой голос.

К слову, предварительные итоги подсчета голосов показывают, что в большинстве штатов лидирует Трамп. Газета NYT подсчитала, что Трамп может вновь стать президентом США с вероятностью 82%. Сторонники Трампа бурно отреагировали на новость о том, что он вырвался вперед в одном из ключевых штатов - Пенсильвании.

Как именно разделились голоса избирателей к этому часу, можно посмотреть здесь.

Напомним, в США проходят 60-е выборы президента, на которых будет избран 47-й глава Соединенных Штатов Америки.

Основное голосование в Штатах стартовало вчера, 5 ноября, в 16:00 по времени Астаны. При этом больше 70 млн американцев отдали свои голоса досрочно.

Несмотря на то, что результаты выборов еще неизвестны, уже названа дата инаугурации следующего президента США - она состоится в конце января 2025 года.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183613-syn-trampa-vpervye-progolosoval-na-vyborah-prezidenta/

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