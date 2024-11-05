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Выборы в США: избирательные участки открылись в Америке

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Значок проголосовавшего
Значок. Иллюстративное фото: Adrienne Bresnahan/Getty Images

Сегодня, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства - открылись избирательные участки по всей стране. Отметим, что в США также проходило и досрочное голосование, передает NUR.KZ.

Сегодня американцы отдадут свои голоса за одного из кандидатов на пост президента США - избирательные участки открылись по всей стране.

Подсчет голосов в каждом штате производится после закрытия соответствующих избирательных участков, пишет The Telegraph. Обычно участки закрываются около 7 вечера по местному времени.

Отметим, что эти выборы стали 60-ми в США - сегодня будет избран 47-й президент Соединенных Штатов.

Русская служба Би-би-си писала, когда можно ожидать результатов. Последний проведенный опрос показал, что демократка Камала Харрис опережает экс-президента Трампа на 4 процентных пункта.

Также отметим, что ранее в США стартовало досрочное голосование - сообщалось о свыше 70 млн проголосовавших таким образом. Однако эксперты отмечали, что большинство американцев предпочитает приходить на избирательные участки лично.

Мы писали, что 28 октября и Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут.

Также вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис сообщила журналистам, что проголосовала на выборах и отправила бюллетень по почте.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183213-vybory-v-ssha-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-v-amerike/

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