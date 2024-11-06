В большей части США выборы завершились: каковы предварительные итоги

5 ноября в США начались президентские выборы. Авторитетные СМИ рассказали о предварительных прогнозах, также стало известно, в каких штатах голосование завершилось.

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Час назад, в 21:00 по местному времени (07:00 по Астане), закрылись участки в 15 штатах, включая ключевые Аризону, Мичиган и Висконсин, передает CNN.

Помимо них, список следующий:

Колорадо;

Айова;

Канзас;

Луизиана;

Миннесота;

Небраска;

Нью-Мексико;

Нью-Йорк;

Северная Дакота;

Южная Дакота;

Техас;

Вайоминг.

Между тем, согласно прогнозам телеканала, у Харрис 30 голосов выборщиков, в то время как у Трампа - 154 голоса. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов.

Во время голосования ФБР сразу в нескольких штатах получили сообщения об угрозах взрыва в избирательных участках. Дела расследуют.

Также стоит напомнить, что 10 вечера по восточному времени (08:00 утра по Астане) закрываются избирательные участки в Монтане, Неваде и Юте.

А согласно прогнозу CNN, Трамп одержит победу в Луизиане, Вайоминге, Южной и Северной Дакоте, Техасе, Арканзасе, Южной Каролине. Харрис - в Иллинойсе, Род Айленде, Делавэре.

Телеканал Fox News также сообщает о текущей ситуации с подсчетом голосов. Так, по состоянию на 08:40, Трамп лидирует в Алабаме, Арканзасе, Аризоне, Флорида, Джорджия, Айова Индиана, Канзас, Кентуки и Луизиане.

Харрис - в Колорадо, Калифорнии, Коннектикуте, округе Колумбия, Делавэре, Гавайях, Айдахо, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде.

Ранее мы писали о первых результатах выборов.

Что касается последних новостей касательно выборов, Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка с избирателем во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов.

В городе Милуоки штата Висконсин повторно пересчитают больше 30 тысяч голосов из-за вышедших из строя счетных машин.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл "честно". А еще он заявил о "массовом мошенничестве".